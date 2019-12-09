شاهد استعدادات الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك فيديو لمران الفريق الأحمر صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة فى الدورى العام.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادى دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدورى الممتاز.
وشهد المران مشاركة الرباعى شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات قوية لجميع اللاعبين فى المران، وخضع لاعبو الأهلى لفقرات بدنية متدرجة المستوى وذلك فى إطار تحضيرهم لمواجهة وادى دجلة.
ويواصل الأهلى استعداداته لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى الدورى العام، بعد فوز الفريق على الهلال السودانى بنتيجة 2/1 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
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