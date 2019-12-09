شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يطير لأمريكا الخميس المقبل للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر منتخب الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة إلى نيويورك الخميس المقبل، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم للفرق التى تقام بوشنطن منتصف ديسمبر الجارى وحتى 21 من نفس الشهر.
ويضم منتخب الاسكواش 5 لاعبين وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي والمصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، ومروان الشوربجي المصنف العاشر.
وأكد أمير وجيه مدرب الفراعنة أن منتخب مصر لن يفرط فى اللقب الذى يسعى للدفاع عنه، خاصة وأن منتخب الفراعنة يضم أكثر اللاعبين مهارة وخبرة في الاسكواش.
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