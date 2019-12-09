شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام لـ"اتحاد الكرة": لم نحصل على مستحقاتنا منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو لجنة الحكام من مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة، والتى تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، خاصة أن جميع الحكام فى مختلف أقسام الدورى لم يحصلوا على أى مستحقات منذ بداية الموسم الحالى 2019 – 2020.
ووعد مجلس إدارة اتحاد الكرة بصرف جزء من المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتبذل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، مجهودات كبيرة من أجل زيادة الحكام فى الدورى المصرى، والمحكمات أيضاً، إلى جانب العمل على حل جميع المشاكل الخاصة بالحكام فى الفترة المقبلة.
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