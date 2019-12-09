نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يتفوق على الزمالك فى التصنيف.. وأحمد على يقترب من إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. إنبي يقترب من حسم صفقة أحمد على Advertisements ينتظر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، قرار حلمى طولان المدير الفنى للفريق، لحسم مدى إمكانية ضم أحمد على مهاجم بيراميدز من عدمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل. محمود فتح الله مرشح لمنصب مدير الكرة بالزمالك تلقى محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق عرضاً من النادى الأبيض لتولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب ، ذلك حسب مصادر مطلعة داخل مجلس الإدارة.

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