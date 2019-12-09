تحليل.. هل يحتاج الأهلي التعاقد مع قائد منتخب سوريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

عاد اسم النجم السوري أحمد الصالح مدافع فريق العهد اللبناني للإرتباط مرة أخرى بالأهلي قبل فتح باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

السوري الذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده ارتبط اسمه في أربع فترات انتقالات سابقة بدأت في صيف 2017 لتعويض غياب أحمد حجازي الذي رحل ويست بروميتش الإنجليزى في نفس الفترة 2017 .

ودخل الأهلي فى مفاوضت مع هينان جيانى الصينى نادي الصالح السابق للحصول على خدمات إلا أن الأخير غالى فى طلباته المالية ليتجه النادي الأحمر إلى مواطنه عبد الله الشامي ليدعم خط دفاعه قبل أن يرحل بسبب ضعف المستوى.

وارتبط اسم الصالح بالأهلي لدعم دفاعه الذي يواجه انتقادات بسبب مستوى بعد اللاعبين ولكن وكيله نفى أية مفاوضات جديدة ، فهل يحتاج الأهلي التعاقد مع الصالح.

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يملك الأهلي خمسة مدافعين وهم: رامي ربيعة ومحمود متولي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم بالإضافة إلى سعد سمير، ويتفوق الخامسي على النجم السوري في تسجيل الأهداف والمشاركة هذا الموسم في المباريات بالإضافة إلى أنهم أصغر - باستثناء سعد سمير - وهو ما يمنحهم أفضلية للاستمرار في الملاعب.



وشارك الصالح فقط فى مباراة واحد مع نادي العهد اللبناني ببطولة الدوري هذا الموسم بعد أن رحل إليه العام الماضي وساهم في تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي نوفمبر الماضي.

ولكن الصالح قدم مستوي باهت خلال بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 وودع مع منتخب "نسور قاسيون" البطولة من دور الـ 16 .

الجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تمنح الحق للأندية للتعاقد مع لاعب سوري أو فلسطيني أو شمال أفريقي واحد بدون احتسابهم من الأربعة الأجانب المسموح بالتعاقد معهم.