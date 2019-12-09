"رسائل كارتيرون".. كواليس مران الزمالك استعدادًا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على توجيه عدد من الرسائل للاعبيه على هامش مران اليوم الاثنين.

ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز الخميس المقبل في الدوري.

وحقق الزمالك الفوز مؤخرًا على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن كارتيرون طالب اللاعبين بغلق ملف مباراة بريميرو دي أوجوستو، والتركيز فيما هو قادم وعليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز أمام بيراميدز.

وأكد كارتيرون على ثقته في الفريق وقدرتهم بشأن الحفاظ على الحالة الطيبة التي ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة القادمة.

وشهد المران عودة عمر السعيد مهاجم الفريق ومشاركته بشكل طبيعي، وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية في بداية مران الفريق الصباحي تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال.

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وطلب كارتيرون من مخطط الأحمال تنفيذ تدريبات معينة لرفع الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة التي حصلوا عليها.

وخضع فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد عبدالغني وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد ومصطفى محمد لتدريبات خاصة.

وقام اللاعبون بتدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز، فيما أدى باقي لاعبي الفريق تقسيمة وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لمنحه بعض التعليمات وشرح بعض الأمور الفنية له، وأكد له المدرب الفرنسي على ثقته التامة في قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.

واطمأن كارتيرون على حالة محمود حمدي "الونش"، الذي حصل على راحة بسبب الإصابة التي يعاني منها، بجانب اطمئنانه على حالة جميع اللاعبين الطبية قبل مباراة بيراميدز.

وحصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود علاء وعبدالله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية.