تقرير.. "لعنة المقاولون تطارده".. أحمد علي من المجد إلى البحث عن الهوية من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"أحمد علي خارج حساباتي تمامًا، لقد انضم لبيراميدز قبل أن أتولى المسؤولية، هو لاعب جيد ولكن استمراره مع الفريق غير واضح، هو لاعب معنا ولكنني أفضل أنطوي عليه".. هذا ما صرح به الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز.

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تعاقدت إدارة ندي بيراميدز مع أحمد علي لاعب المقاولون العرب السابق نادي بيراميدز، وقامت بدفع نصف مليون جنيه هي قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقد الاعب المقاولون السابق لتدعيم خط هجوم الفريق.

وعلى الرغم من تواجد الرباعي ناصر منسي، البرازيلي لوكاس ريبمار، الإكوادوري جون سيفوينتي والفلسطيني داني شاهين بجانب تصعيد ثنائي الشباب إبراهيم عادل وحسام غانم إلا أن إدارة بيراميدز رأت في لاعب المقاولون ما يدعم خط هجوم الفريق على الرغم من تجاوزه حاجز الـ30 عامًا.

مهاجم الذئاب دخل تاريخ بطولة الدوري كونه يبلغ من العمر 32 عامًا وتمكن من تحقيق لقب هداف الدوري الموسم الماضي بعدما وصل إلى الهدف رقم 18 ويعادل رقم حسام حسن، علاء إبراهيم وحسام سلامة "باولو".

بدأ علي مشواره في صفوف نادي إنبي موسم 2008/2009، ومنه انتقل إلى بترول أسيوط ثم الإسماعيلي الذي سمح له بخاض تجربة احترافية في الهلال السعودي استمرت لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

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عقب عودته من الإعارة استمر في صفوف الدراويش لمدة موسمين ومنها رحل إلى نادي الزمالك الذي لعب بقميصه لمدة موسمين حتى نهاية عقده لينتقل إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر لم تستمر طويلًا لينضم إلى المقاولون العرب.

4 مواسم كاملة قضاها أحمد علي بالقميص الأصفر والأسود، كانت شاهدة على تألقه تميزه ودخوله تاريخ بطولة الدوري، إلا أن المشهد الأخير لصاحب الـ33 عامًا لم يكن مثاليًا من وجهة نظر إدارة الذئاب.

تعرض اللاعب للهجوم بعد انضمامه إلى نادي بيراميدز، واتهمت إدارة المقاولون العرب النادي الأزرق بالقرصنة بعد كسر الشرط الجزائي، وفي تصريحات صحفية قال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون إن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب وكان من المفترض أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع اللاعب لضمه.

ويبدو أن "اللعنة" اصابت علي، فمنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز لم يشارك اللاعب سوى في 3 مباريات بكأس مصر، مباراة واحدة فقط ببطولة الدوري، وأخرى في الكونفدرالية (لم يسجل ولم يصنع).

وبعد التصريحات التي أدلى بها ديسابر مدرب بيراميدز بشأن موقف أحمد علي مع الفريق، بات اللاعب على مقربة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جانبه نفى محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب بشكل قاطع أن يكون هناك أي تفكير بشأن إعادة علي إلى صفوف الفريق معللًا الرفض بأن "النادي يبحث عن الأخلاق أولًا ومن يثبت أنه ليس على مستوى ثقتنا، لا يكون له دور بالنادي مهما كانت مكانته".