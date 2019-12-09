"الأخلاق أولاً".. المقاولون يكشف موقفه من أحمد علي بعد تصريحات مدرب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب بشكل قاطع أن يكون هناك أي تفكير بشأن التعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، والذي رحل عن الفريق في وقت سابق.

وكان الفرنسي ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز قد صرح بأن أحمد علي خارج حساباته خلال الفترة المقبلة.

وانتقل أحمد علي لصفوف بيراميدز مستغلا الشرط الجزائي في عقده مع المقاولون العرب مطلع الموسم الجاري.

وقال المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات لبرنامج "الماتش" "لا نفكر في ضمه إطلاقاً، وعماد النحاس لم يتحدث عن أحمد علي".

وواصل "نحن كنادي نبحث عن الأخلاق، تلك هي طبيعتنا وطريقة اختيارتنا للاعبين، ومن يثبت أنه ليس على مستوى ثقتنا، لا يكون له دور بالنادي مهما كانت مكانته".

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وأضاف "أحمد علي منذ رحل عن المقاولون العرب يحاول التواصل معنا ولم اقم بالرد على اتصالاته، لأن التصرف الذي قام به غير جيد بالنسبة لنا".

واستمر "كان يوجد شرط جزائي في عقده لكن أيضا هناك كلمات رجال يجب أن تُحترم".

وصرح "عندما تجلس مع المدير الفني ويسألك هل أنت مستمر أم لا، ويُجيب بأن هذا لن يحدث رغم أنه وقع على عقود لبيراميدز قبل ذلك بشهرين، لماذا لم يكن صريحاً معنا".

وشدد "محمد فاروق لاعب المقاولون رحل لبيراميدز بشكل طبيعي وبدون مشاكل ونحبه ونقدره ونتمنى له التوفيق".

واختتم "لا يوجد أي عرض رسمي لطاهر محمد طاهر في الوقت الحالي، لكن هناك بعض الاتفاقيات مع وكلاء لاعبين في الخارج ليس لطاهر فقط ولكن لعدد من اللاعبين".