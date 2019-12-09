كونتي : أطالب الجماهير بمؤازرة إنتر ميلان.. وبرشلونة الأفضل بالعالم

طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي، الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني والتي تقام في تمام العاشرة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم استعدادا لمباراة الفريق أمام

برشلونة، " أطالب الجماهير الإيطالية بمؤازرة إنتر ميلان في مباراة الغد من أجل تحقيق الانتصار للتأهل للدور الـ16 من دوري الأبطال".

وتابع حديثه " أعتقد أن برشلونة يدخل المباراة دون ضغوط على لاعبيه بعكس ما يقع على لاعبينا،

فأحيانا الضغوط تكون سلبية".

وأكمل كونتي قائلًا، " برشلونة هو أفضل فريق في العالم وأحد 4 فرق تسعى دائمًا لتحقيق جميع الألعاب المحلية والقارية".

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة حاسمًا بذلك تأهله لدور الـ 1، فيما يتصارع إنتر ميلان مع بوروسيا دورتموند على البطاقة الثانية إذ يملك كل منهما 7 نقاط، فيما يتذيل سالزبورج المجموعة بنقطتين.