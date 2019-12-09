روسيا تطعن على قرار حرمانها من المشاركة في الأولمبياد

أعلنت سفيتلانا جوروفا النائبة في مجلس الدوما الروسي ، أن حكومة بلاها تنهي إجراءات تقديم الطعن ضد العقوبة التي فرضتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" والي قضت بحرمانها من المشاركة بالأوليمبياد وعدم التقدم نهائياً بطلب

استضافة أي فعالية رياضية لمدة 4 أعوام، على خلفية تجاوزات بعض لاعبيها.

ومن المقرر أن تعقد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، اجتماعاً مصيرياً التاسع عشر من ديسمبر الجاري

للوقوف على الأمر وبحث قانونية ماسيتم اتخاذه من إجراءات عند اللجوء إلى المحكمة الرياضية للنظر في العقوبة.

يذكر أن االلوائح الدولية في هذا الصدد تمنح روسيا حق الاستئناف على العقوبة المقررة خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي "على أن يتم الإجراء عبر اللجنة الأوليمبية الروسية