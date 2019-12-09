جمباز الأهلي بنين يفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية

فاز فريق الجمباز بالنادي الأهلي تحت 8 سنوات بنين بالمركز الأول في بطولة الجمهورية ، محققا 16ميدالية ذهبية، خلال المنافسات التي أقيمت على ملاعب نادي المقاولون العرب.
ومثّل فريق جمباز الأهلي تحت 8 سنة بنين الفائز بالمركز الأول في البطولةكل من: يوسف أحمد- يوسف أبو بكر- يحيي عمر- مصطفي أحمد - مالك أحمد - مالك وائل - سليم أحمد - مازن وليد - ياسين أمين - ياسين أحمد - آدم حسن - ياسين هاني - أنس محمد - ياسين أسامة - إسماعيل أمير - زياد أسامة.
ويتكون الجهاز الفني لفريق الجمباز بالأهلي من الدكتور محمد فؤاد المدير الفني للقطاع، وعرفات محمد مدرب فرق البنين، ومها نجيب مدرب فرق البنات، ومها محمد حنفي مدربًا عاما، وأحمد مسعد طيبًا، ومصطفى كامل إداريًا.
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