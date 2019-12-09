استبعاد ليونيل ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

استعبد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضمن برشلونة التأهل بشكل رسمي

لدور ثمن نهائي دوري الأبطال بعد تصدره لترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند اللذان يتصارعان على البطاقة الثانية لحسم التأهل.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن، نيتو، بينا.

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خط الدفاع : بيكيه، سيرجيو روبرتو، توديبو، لنجلت، أومتيتي، رونالد أرخوا، داني مورير، واجيو.

خط الوسط : راكيتيتش، دي يونج، آلانيا، بيريز، إنسو فاتي، فيدال، جونيور، ريكارد بويج.

خط الهجوم : انطوان جريزمان، لويس سواريز.