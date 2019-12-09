اسكواش الأهلي يشارك في بطولة أكاديمية البرلسي

يشارك فرق اسكواش الأهلي ناشئين وناشئات وعمومي رجال وسيدات في البطولة التي تنظمها أكاديمية البرلسي للاسكواش بمجمع «سكاي» في التجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 17

ديسمبر الجاري، وهي أكبر تجمع للأعمار المختلفة.

ويشارك في البطولة 46 ناديا في مقدمتهم أندية الأهلي وأكاديمية البرلسي، والمعادي والصيد

المصري وهليوبوليس والشمس وودي دجلة، والزهور وسموحة وسبورتنج وطنطا وبلدية المحلة، وطلائع الجيش ومركز شباب الجزيرة.

ويشارك الأهلي في البطولة بعدة فرق في مسابقات تحت 11 و13 ، و15 و17 و19 سنة للناشئين والناشئات، وعمومي رجال وسيدات.