مدرب سلة الأهلي رجال يوجه رسالة للجماهير

أبدى أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اعتذاره لجماهير الأهلي، بسبب عدم التوفيق في إحراز لقب بطولة دوري المرتبط، مشيرا إلى أن الفريق طوى هذه الصفحة وكل تركيزه منصب حاليا على بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تبدأ مبارياتها خلال الأيام المقبلة بمواجهة فريق هيئة قناة السويس.

قال توفيق إن الجهاز الفني واللاعبين يتقدمون بخالص اعتذارهم للجماهير عن عدم التوفيق في مباراة الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط ، مؤكدا أن الجميع يعمل بأقصى طاقة من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير، لكن عامل التوفيق يلعب دورا كبيرا في تحديد النتائج.

وأشار المدير الفني لرجال سلة الاهلي إلى أن الفريق

استوعب الدرس جيدا، وقام بحصر الإخطاء والعمل على علاجها، وأصبح هدفه الأساسي هو دوري السوبر للمحترفين، وجميع اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم خلال المباريات المقبلة من أجل الفوز باللقب وتعويض الجماهير عن الفترة الماضية.

وشدد توفيق على ثقته الكبيرة في دعم جماهير الأهلي للاعبي الفريق؛ من أجل تقديم عروض قوية والمنافسة بقوة في هذا الموسم الذي يشهد صعوبات عديدة يعمل الفريق على تخطيها من أجل الفوز بالألقاب.