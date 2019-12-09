أهلي 99 يواصل التربع على صدارة دوري الجمهورية

واصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، التربع على صدارة ترتيب دوري الجمهورية، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه أمس الأحد على إنبي بنتيجة ٢ - ١، ضمن الجولة ١٦ من الموسم.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده

إلى ٣٨ نقطة وواصل التغريد منفردا في صدارة الترتيب، وجاء خلفه ملاحقه الإسماعيلي برصيد ٣٥ نقطة، بعدما فاز على المقاولون العرب ١ - صفر.

وقفز طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد

٣٠ نقطة، بعد الفوز على وادي دجلة ٢ - صفر، بينما حل بيراميدز رابعاً برصيد ٢٩ نقطة، وإنبي برصيد ٢٨ نقطة والزمالك بنفس الرصيد في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس للحدود يوم الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول للموسم.