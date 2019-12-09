تأهلت الفرنسية كريستينا ملاندانوفيتش إلى الدور الثاني ببطولة الحبتور الدورلية للتنس الأرضي، بعد تغلبها عن المصرية ميار شريف. وخسرت ميار شريف أمام اللاعبة الفرنسية في جولتين بنتيجة 6-1، 6-2. 6-2. يذكر أن منافسات بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين للتنس للسيدات 2019 انطلقت اليوم الأثنين بمجمع ملاعب منتجع وسبا الحبتور جراند بالجميرا بمدينة دبي بدولة الإمارات وتستمر حتى يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة كوكبة من نجمات المستقبل وعددهن يفوق 80 لاعبة تتنافسن لعبور جسر بطولة الحبتور الى العالمية .

جراند بالجميرا بمدينة دبي بدولة الإمارات وتستمر حتى يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة كوكبة من نجمات المستقبل وعددهن يفوق 80 لاعبة تتنافسن لعبور جسر بطولة الحبتور الى العالمية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستينا ملاندانوفيتش تفوز على ميار شريف وتتأهل للدور الثاني ببطولة الحبتور للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.