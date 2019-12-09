خالد غنيم: إدارة الهلال السوداني تواصلت معي بشأن تدريب الفريق

أكد خالد غنيم المدير الفني لفريق شباب رايو فاليكانو الإسباني تحت ١٩ عامًا، أن إدارة نادي الهلال السوادني تواصلت معه بشأن تدريبه الفريق السوداني خلال الفترة المقبلة عقب إقالة صلاح آدم من تدريب الفريق.

وأشار غنيم إلى أن إدارة النادي السوداني استفسرت منه حول قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خالد غنيم في تصريحاته لبوابة "الوفد" بأن النادي تواصل معي، عبر أحدى مسؤولي نادي الهلال واستفسر مني عن شروطي لتدريب الفريق، والشروط المادية.

وكان نادي الهلال أعلن إقالة صلاح آدم من منصبه كمدير فني بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف بدور المجموعات من

دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد ٣ نقاط في ترتيب المجموعة بالتساوي مع النادي الأهلي، في حين يتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد ٦ نقاط، بينما يتذيل بلاتينوم الزيمبابوي بدون نقاط.

وأضاف غنيم: " النادي استفسر مني حول شروطي لتدريب الفريق والأمور المادية، أوضحت له أن الأمور المادية تكون مع وكيلي، وشروطي وحديثي سيكون على الأمور الفنية والجهاز الفني الذي سيكون معي".

وتابع: " اشترطت تواجد معد بدني إسباني معي، بالنسبة لي في حال وصلنا لإتفاق نهائي

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سأوافق على تدريب الفريق، لأن الهلال فريق كبير".

وواصل:" "أتناقش مع النادي حول الجهاز الفني، طالبتهم بالاستقرار الفني، و الدعم من الإدارة، و أريد اختيار الجهاز الفني ووضع مشروع مع النادي".

على الجانب الآخر، كشف مصدر بالنادي إلى أن الهلال في مفاوضات مع المدرب المصري خالد غنيم، المدير الفني الحالي بأكاديمية رايو فاليكانو الإسباني.

وأضاف إلى أن المدرب المصري ضمن ٣ مدربين مرشحين بشكل نهائي لقيادة الهلال.

ويدرب خالد غنيم بأكاديمية رايو فاليكانو الإسباني، كما درب بأكاديمية خيتافي وأتليتكو مدريد، و تولى المدرب المصري القيادة الفنية لفريقي أتليتكو بينتو وسان بيدرو الإسبانيان.

كما عمل كمدرب مساعد مع فريقي الرديف لأتليتكو مدريد ورايو فاليكانو.

ويواجه الهلال نظيره النجم الساحلي التونسي، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.