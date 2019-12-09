تشكيل مباراة كوكاكولا وسيراميكا في دوري القسم الثاني

تنطلق مباراة كوكاكولا وسيراميكا، اليوم الإثنين، على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

وأعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة سيراميكا، ويضم التالي:

محمد علي، كريم عرفات، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، إسلام كمونة، أحمد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، محمود أحمد، اريك

عمرو عبدالمجيد، حمد صالح، إيهاب عبدالمقصود، محمود

عرفات، محمد عبدالموجود، محمود عيد، محمد ناجي جدو.

وغاب عن المباراة أحمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بحصوله على طرد في مواجهة الداخلية .

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

حراسه المرمى: محمود شكري

خط الدفاع: خالد الحسيني.محمد جمال.محمود صقر.محمد شيكا.

خط الوسط: عاشور الادهم.عبد الله بيكا.حسني

زكي

خط الهجوم: شادي حسين.حماده ناصر.احمد غنيم

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ويدير المباراة الحكم وائل فرحان، محمد مجدي، محمد عبدالمنعم، صالح عبدالعاطي.

يحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت، فيما يتصدر سيراميكا جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقاط .

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وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين