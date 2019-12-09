المنتخب الإنجليزي يواجه إيطاليا وديًا استعدادًا ليورو 2020

أعلن الاتحاد الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن المنتخب الأول سيبدأ استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بمواجهة نظيره الإيطالي وديًا يوم 27 المقبل.
وستكون مباراة إيطاليا الودية، واحدة من أربع مباريات لفريق المدرب جاريث ساوثجيت استعدادًا للبطولة.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي أمام الدنمارك في 31 من مارس، قبل مواجهة المنتخب النمساوي في فيينا في الثاني من يونيو، على أن يستضيف المنتخب الروماني في السابع من الشهر ذاته في ملعب سيتم تحديده لاحقًا.
وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي إلى جانب منتخبات كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق، حيث سيلعب الفريق كُل مبارياته على ملعب “ويمبلي”.
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