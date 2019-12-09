قطر تحتفل بإنجاز جديد يتعلق بصحة وسلامة العمال في مشاريع مونديال 2022

أحتفلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن أستعدادات قطر لأستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، بتحقيق إنجاز جديد على صعيد صحة وسلامة العمال في مشاريع المونديال.

وأوضحت اللجنة اليوم الإثنين أن مشروع بناء استاد الثمامة سجل عشرة ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات تعيق العمل، إضافة إلى خمسة ملايين ساعة عمل أخرى في ملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في المونديال.

وخلال إحتفالية خاصة نظمتها اللجنة العليا بهذه المناسبة، جرى توزيع الجوائز على العمال تقديراً لدورهم في الوصول لهذا الإنجاز.

وفي هذا السياق، قال عبد الله البشري، مدير إدارة الصحة والسلامة في اللجنة العليا :”سعداء بالنتائج المبهرة التي حققتها عمليات وتدابير السلامة التي أعتمدتها اللجنة العليا، ولا شك أن الفضل في ذلك يرجع إلى عمالنا وجميع أفراد فريق العمل الذين حرصوا على الالتزام بكل ما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع في مواقع العمل”.

وأضاف البشري في تصريحات نشرتها اللجنة عبر موقعها على الإنترنت :”سنواصل التزامنا تجاه صحة وسلامة عمالنا، وضمان مشاركة كافة الأطراف المرتبطة بمشاريع مونديال 2022 في تنفيذ أعلى مستوى من التدابير الرامية لحماية العمال.”

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وتابع :”نحن على ثقة أن الدروس المستفادة من تطبيق الإجراءات الرائدة في الصحة والسلامة ستمثل إرثا قيما لمونديال قطر والمنطقة والعالم. ونحتفظ بسجلات لمعايير الصحة والسلامة لدينا لتسترشد بها مشاريع أخرى في المستقبل”.

ويشارك في بناء استاد الثمامة أكثر من 3500 عامل، وتسلم كل منهم شهادة تقدير لما حققوه من إنجاز، وقد حضر فعالية التكريم أكثر من 2000 عامل.

وتشارك العديد من الشركات المحلية في بناء الاستاد الذي تبلغ طاقته الإستيعابية 40 ألف مقعد، ويستضيف مباريات في مونديال قطر 2022 من دور المجموعات حتى دور الثمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا، التي أعلنت في يوليو الماضي عن الإنتهاء من 200 مليون ساعة عمل منذ البدء في مشاريع بطولة كأس العالم 2022، تحرص على تنظيم ورش عمل ومحاضرات لتدريب العمال على تطبيق معايير الصحة والسلامة، وضمان الألتزام بها في كافة مواقع العمل.