رياضة | ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد منذ قليل محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد للاجتماع مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحملراء قبل سفره إلي ألمانيا لرحلة علاج تستغرق إسبوعين.

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وجاء اجتماع الخطيب بكهربا قبل اجتماع مجلس الإدارة المنعقد حاليا بمقر الأهلي بالشيخ زايد؛ وتم انهاء جميع الاتفاقات بين اللاعب والخطيب.

ومن المنتظر أن يحصل كهربا علي 9 ملايين جنيها فالموسم الواحد في عقد سيوقعه مع الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف وسيتم الإعلان عن الصفقة يوم الإثنين بعد المقبل بعد قيام الأهلي كافة الإجراءات الرسمية لضم اللاعب وإنهاء كهربا علاقته بشكل رسمي مع ناديه البرتغالي.