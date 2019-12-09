رياضة | أنطونيو كونتي يتحدى برشلونة ويتحدث عن خلق المشاكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنطونيو كونتي يتحدى برشلونة ويتحدث عن خلق المشاكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"تشكيلة برشلونة قوية للغاية ، فهي تهدف دائمًا إلى الفوز بكل شيء. هذا يعني أن الفريق يتراوح من 20 إلى 22 لاعبًا قويًا جدًا ".
وأضاف :"نحن نعيش اليوم ، وهدفي الوحيد هو الوصول إلى عيد الميلاد بأفضل طريقه ممكنه لأننا في لحظة بالغة الصعوبة ، يجب أن يكون لدينا محفزات و الحماس لفعل ذالك ، وأنا أفهم الضغط ولكن علينا أن نلعب هذه المباريات من أجل الفوز".
وتابع :"نحن نواجه وضعا غير سهل ، وغدًا سنواجه برشلونة وليس الفريق الأخير في المجموعه ، فنحن نواجههم فيي ارضنا ونريد الفوز ، كل هذا سيؤدي إلى الضغط لكن يجب على هذا الفريق أن يلعب هذه السباقات المهمة لاتخاذ بعض الخطوات الايجابيه من أجل نمو الفريق".
وزاد :"لعبنا مباراة جيدة في الكامب نو بشجاعة ورغبة كبيرة ثم فازوا ، لقد مر وقت ، الآن لقد نما الفريق علينا أن نستعد للمباراة و نحاول تعزيز قوتنا وخصائصنا، لكن سيظل سباقًا صعبًا حيث أننا سنعاني ، يجب أن نكون مضغوطين وشجعان ونلعب لخلق المشاكل لهم".
وأشار :"نتوقع طاقة إيجابية من الجمهور غدًا في أي وقت و أثناء اللعبة للتغلب على عقبة كبيرة جدًا ، أنا متأكد من أنه سيأتي الدعم من الجماهير كما قلت ، دعونا نواجه هذا السباق بهدف الانتقال إلى الدور التالي ولكل شخص وأعني بذالك اللاعبين والمشجعين".
وزاد :"يجب علينا جميعا السعي لتحقيق هذا الهدف معا، من اللاعبين إلى المشجعين، والبيئة بأكملها، لدي ثقة كبيرة في الجميع، ملعبنا سيكون ايجابي كثيرا بالنسبة لنا غدا".
وأوضح :"علينا أن نفكر في أنفسنا، البارسا لديه فريق رائع، أيا كان من يشارك في المباراة".