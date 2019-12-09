رياضة | أنطونيو كونتي يتحدى برشلونة ويتحدث عن خلق المشاكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنطونيو كونتي يتحدى برشلونة ويتحدث عن خلق المشاكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان عن مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"تشكيلة برشلونة قوية للغاية ، فهي تهدف دائمًا إلى الفوز بكل شيء. هذا يعني أن الفريق يتراوح من 20 إلى 22 لاعبًا قويًا جدًا ".

وأضاف :"نحن نعيش اليوم ، وهدفي الوحيد هو الوصول إلى عيد الميلاد بأفضل طريقه ممكنه لأننا في لحظة بالغة الصعوبة ، يجب أن يكون لدينا محفزات و الحماس لفعل ذالك ، وأنا أفهم الضغط ولكن علينا أن نلعب هذه المباريات من أجل الفوز".

وتابع :"نحن نواجه وضعا غير سهل ، وغدًا سنواجه برشلونة وليس الفريق الأخير في المجموعه ، فنحن نواجههم فيي ارضنا ونريد الفوز ، كل هذا سيؤدي إلى الضغط لكن يجب على هذا الفريق أن يلعب هذه السباقات المهمة لاتخاذ بعض الخطوات الايجابيه من أجل نمو الفريق".

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وزاد :"لعبنا مباراة جيدة في الكامب نو بشجاعة ورغبة كبيرة ثم فازوا ، لقد مر وقت ، الآن لقد نما الفريق علينا أن نستعد للمباراة و نحاول تعزيز قوتنا وخصائصنا، لكن سيظل سباقًا صعبًا حيث أننا سنعاني ، يجب أن نكون مضغوطين وشجعان ونلعب لخلق المشاكل لهم".

وأشار :"نتوقع طاقة إيجابية من الجمهور غدًا في أي وقت و أثناء اللعبة للتغلب على عقبة كبيرة جدًا ، أنا متأكد من أنه سيأتي الدعم من الجماهير كما قلت ، دعونا نواجه هذا السباق بهدف الانتقال إلى الدور التالي ولكل شخص وأعني بذالك اللاعبين والمشجعين".

وزاد :"يجب علينا جميعا السعي لتحقيق هذا الهدف معا، من اللاعبين إلى المشجعين، والبيئة بأكملها، لدي ثقة كبيرة في الجميع، ملعبنا سيكون ايجابي كثيرا بالنسبة لنا غدا".

وأوضح :"علينا أن نفكر في أنفسنا، البارسا لديه فريق رائع، أيا كان من يشارك في المباراة".