رياضة | عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان غدًا في دوري أبطال أوروبا

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد قائمة برشلونة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث فضل فالفيردي إراحته بعدما ضمن التأهل للدور المقبل من البطولة كأول المجموعة.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - ألينا - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور فيربو - إيناكي بينا - كارليس بيريز - ريكي بيوج - أنسو فاتي - أروخو - مورير.