رياضة | أحمد سامي لـ"الخليج 365 الرياضي" : عبدالله السعيد ليس له بديل في مصر وليه مصممين نخبط دماغنا في الحيط

تحدث احمد سامي نجم الأهلي السابق عن دور عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز داخل الملعب، وأهمية وجوده في تشكيل المنتخب الوطني المصري خلال الفترة القادمة.

وقال سامي خلال ندوة "الخليج 365 الرياضي" : عبدالله السعيد ليس له بديل داخل مصر، لأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة داخل الملعب، وعندما نتحدث عن البديل في الوقت الحالي، نرى ان طريقة اللعب هي السبب الرئيسي في ذلك.

وأضاف : في مصر دائما نلعب على ورقة صانع الألعاب، في الوقت الذي يلعب اغلب فرق العالم بخطط وطرق لعب مختلفة تعتمد على الأطراف او ثنائي وسط ملعب قادر على صناعة اللعب لباقي الفريق.

وواصل : هناك طرق آخرى مثل ٤٣٣ يتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم، لا تعتمد على اللاعب صانع الألعاب، البرتغالي فيريرا طبقها في وقت معين مع نادي الزمالك وكان يلعب بثلاثي في وسط الملعب يقوم بادوار هجومية ودفاعية معا، لذلك لا أعلم لماذا نريد ان "نخبط دماغنا في الحيط".

وتابع : عبدالله السعيد ترك أثر سلبي كبير لفترة معينة ولكن الآن الفريق يلعب كرة شاملة مع فايلر لا تعتمد على لاعب او شخص معين، طريقة هجومية شاملة جميع اللاعبين.