رياضة | لاعبو النجم يرفضون تعليمات "جاريدو" ويضربون عن التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو النجم يرفضون تعليمات "جاريدو" ويضربون عن التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي في حالة إضراب عن التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ورفض لاعبو أبناء سوسة الانصياع وراء تعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، والنزول لأداء التدريبات الجماعية، ورفض كل المحاولات لإنهاء تلك الأزمة.

وأشارت تقارير صحفية تونسية اليوم، إلى أن إضراب لاعبي النجم الساحلي عن الحضور للتدريبات، بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة، رغم الفوز بمباراتين متتاليتين بدوري الأبطال الإفريقي.

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ويعاني الفريق الساحلي، من إضطرابات إدارية حيث شهدت الفترة الماضية، استقالة كريم حجي المدير الرياضي ورضا شرف الدين رئيس النادي ونائبه، دون الإفصاح عن أي أسباب.

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية، فيما حقق النجم الساحلي فوزًا خارج الديار على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بثلاثية دون رد.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.