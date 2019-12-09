رياضة | صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من عقد صفقة تبادلية مع نظيره سموحة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع مهاجم قوي في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم في ظل تحفظه على أداء مروان محسن وإضاعة المغربي وليد أزارو للعديد من الفرص السلهة وعدد قناعته بصلاح محسن مهاجم الأهلي الثالث.

Advertisements

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع سموحة بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الميركاتو الشتوي على أن ينتقل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى فريقه القديم لإتمام الصفقة خاصة أنه هداف الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 5 أهداف مناصفة مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

ويرفض السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بقاء ياسر إبراهيم مع الفريق وفتح الباب أمام رحيله في يناير المقبل في ظل عدم تنفيذ اللاعب لتعليماته داخل الملعب وافتقاده لبعض الأساسيات التي وضعه فايلر للاعبي خط الدفاع في الفترة الماضية.

ورحب حسام حسن مهاجم فريق سموحة بالانتقال إلى النادي الأهلي بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين في الأيام الماضية ويتبقى الاتفاق بين إدارة الأهلي والمهندس فرج عامر رئيس سموحة.