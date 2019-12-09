رياضة | كريستيانو رونالدو "نادم على مغادرة ريال مدريد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو "نادم على مغادرة ريال مدريد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير أن النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو أخبر عددًا من زملائه السابقين في ريال مدريد أنه يأسف على مغادرته إلى السيدة العجوز في عام 2018.

بعد أن قضى رونالدو نجاحًا هائلاً في نادي برنابيو لمدة تسع سنوات ، اتخذ رونالدو قرارًا بمواجهة تحدٍ جديد مع أبطال دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، حيث تعاقد على عقد مدته أربع سنوات في هذه العملية.

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ومع ذلك ، بعد غيابه عن Ballon d'Or لمدة موسمين متتاليين ، تزعم ABC أن النجم البرتغالي يتمنى الآن أنه بقي في إسبانيا.

يشير التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد عبر عن خيبة أمله في تفويته على أفضل جائزة فردية لكل من لوكا مودريتش وليونيل ميسي على التوالي.

بينما سجل رونالدو 37 مرة من 61 مباراة مع يوفنتوس ، لم يتمكن المخضرم من تكرار نفس الشكل الذي أنتج لمدريد.