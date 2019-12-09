الاتحاد الإسباني يُعلن حكم مباراة الكلاسيكو

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، في الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري والتي ستقام يوم 18 ديسمبر المقبل، والتي ستقام على على ملعب "كامب نو".

وأسندت اللجنة إدارة المباراة تحكيميًا للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، بينما سيقود غرفة تقنية الـVAR الحكم، ريكاردو دي بوروجوس.