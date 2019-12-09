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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يُعلن حكم مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، في الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري والتي ستقام يوم 18 ديسمبر المقبل، والتي ستقام على على ملعب "كامب نو".
وأسندت اللجنة إدارة المباراة تحكيميًا للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، بينما سيقود غرفة تقنية الـVAR الحكم، ريكاردو دي بوروجوس.
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