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الاتحاد الإسباني يُعلن حكم مباراة الكلاسيكو

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد.

ويستعد لمواجهة برشلونة، في الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري والتي ستقام يوم 18 ديسمبر المقبل، والتي ستقام على على ملعب "كامب نو".

وأسندت اللجنة إدارة المباراة تحكيميًا للحكم الدولي أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، بينما سيقود غرفة تقنية الـVAR الحكم، ريكاردو دي بوروجوس.

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