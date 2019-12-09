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تعرف علي تشكيل برشلونة المتوقع أمام الأنتر 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة "سبورت " الكتالونية عن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام الأنتر في المباراة المصيرية للفريق الإيطالي الذي لا بديل أمامه سوي الفوز من أجل إقتناص بطاقة التأهل إلي الدور المقبل .

وأشارت الصحيفة أن المدرب الأسباني للفريق أرنستو فالفيردي سوف يجري بعض التغيرات في العديد من المراكز في تشكيل الفريق والإعتماد علي نظام المداورة خاصة بعد ضمان صعود الفريق كمتصدر للمجموعة .

ومن المتوقع أن يدخل فالفيردي بالتشكيل التالي :.

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حراسة المرمي : نيتو 

خط الدفاع : توديبو-واجي-اومتيتي-جونيور

خط الوسط : فيدال -دي يونج - إلينيا

خط الهجوم : فاتي -جريزمان - بيريز 

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