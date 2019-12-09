شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يتحدث عن إمكانية مشاركة فينالدوم ولالانا أمام سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع ليفربول الإنجليزي، أن الثنائي آدم لالانا وجورجينو فينالدوم لاعبا «الريدز»، قد يكونا متاحين للمشاركة مع ليفربول في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال أمام سالزبورج بطل النمسا غدا الثلاثاء.

وأضاف الموقع، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يتمنى تواجدهما في المباراة الحاسمة في النمسا، حبث يحتاج الريدز لتجنب الهزيمة لضمان التأهل.

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وقال كلوب: «قد يعود فينالدوم ولالانا غدا الثلاثاء. لقد أحببت أداء ديفوك أوريجي ضد إيفرتون، لكني لم أشركه أمام بورنموث لوجود الكثير من المباريات».

وتابع: «أفضل شيء أمام بورنموث كان أننا لم نضطر لإشراك ساديو ماني. لقد لعب المواجهتين الأخيرتين كاملتين. سنرى كيف سنخوض مواجهة يوم الثلاثاء، ليس لدي أي أفكار الآن».

واختتم: «من الممكن الدفع بأوريجي وماني، بجانب فينالدوم ولالانا. نتمنى أن يكون الجميع لائقاً يوم الثلاثاء، ليساعدنا هذا على اتخاذ القرارات».