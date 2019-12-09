شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يسعى لضم «بيدرو» من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لضم الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية تساعده على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

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ووفقًا لما نشرته «تيليجراف»الإنجليزية، فإن الفريق الذي يلعب في صفوفه النجمين المصريين محمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد المحمدي، يستعد في الوقت الحالي لتقديم عرضا ماليا لإدارة «البلوز» للتعاقد مع بيدرو رودريجيز.

بداية بيدرو كانت مع نادي برشلونة الإسباني حيث كان الهداف رقم 2 في الفريق بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي نهاية موسم 2009/10 حقق بيدرو رقم قياسيا بتسجيله هدفا على الأقل في البطولات الست التي فاز بها ناديه برشلونة في العام التاريخي للنادي الذي حقق فيه جميع البطولات التي شارك فيها، وقد سمي ذلك الموسم بموسم السداسية التاريخية للنادي.

وتلك البطولات هي الدوري الإسبانية وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس أندية العالم وبطولة السوبر الأسبانية وبطولة السوبر الأوروبية.