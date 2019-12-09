تعرف علي الفرق المتأهلة للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 تستأنف غدا الثلاثاء الجولة الأخيرة جولة الحسم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ، والذي يحمل لقبها فريق ليفربول الأنجليزي وتنتظره مباراة مصيرية لا بديل عن الفوز بها أمام سالزبورج البلجيكي .

جدير بالذكر أن الفرق التي قد ضمنت التأهل إلي الدور المقبل من عمر البطولة هما ، برشلونة الإسباني ، بايرن ميونخ الألماني ، باريس سان جيرمان الفرنسي ، ريال مدريد الإسباني ، مانشستر سيتي ، توتنهام ، بشكتاش التركي . ويتصارع بقية الفرق علي الصعود الي الدور المقبل في الجولة الأخيرة جولة الحسم .

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