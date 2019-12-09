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فرجاني ساسي يوجه رسالة قوية لـ طارق حامد.. تعرف عليها

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جدة - عمرو شويل وجه التونسى فرجانى ساسى، نجم خط وسط فريق الزمالك، رسالة لرفيقه طارق حامد، لاعب خط وسط القلعة البيضاء، والمنتخب الوطنى، من خلال صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام".

 

وعلق فرجانى ساسى على صورة تجمعه مع "طارق حامد" قائلا:"صاحبى وسندى"، فى إشارة منه إلى علاقة الصداقة القوية التى تربطهما فى الملعب وخارجه حيث يعد الثنائى من أقرب اللاعبين داخل القلعة البيضاء.

 

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الجدير بالذكر أن الزمالك يعتمد على الثنائى بشكل أساسى منذ الموسم الماضى لقيادة خط وسط الفريق منذ انضمام الدولى التونسى للفريق قادما من النصر السعودى.

 


فرجاني ساسي وطارق حامد

 

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