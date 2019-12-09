رقم مميز لـ بيراميدز فى الكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل بعد مرور جولتين على إنطلاق منافسات دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الافريقية ، تصدر نادي بيراميدز قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف

وسجل بيراميدز 9 أهداف في مباراتين بواقع 3 أهداف أمام رينجرز النيجيري و6 أهداف في شباك نواذيبو الموريتاني وهو الرقم الذي لم يحقه أي ناد أخر في دور المجموعات.

يأتي هذا في الوقت الذي حل فيه المصري البورسعيدي بالمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بعد مرور جولتين على إنطلاق منافسات دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

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وسجل المصري 7 أهداف في مباراتين بواقع 3 أهداف في شباك نواذيبو الموريتاني و4 أهداف أمام رينجرز النيجيري.

ويستضيف المصري نظيره بيراميدز يوم 29 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بينما يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 16 فبراير القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط متفوقاً بفارق الاهداف على المصري البورسعيدي صاحب الوصافة، بينما لا يزال رصيد ناديا رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني خالياً من النقاط.