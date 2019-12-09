شكرا لقرائتكم إصابة "منزلية" تحرم دورتموند خدمات أكسيل فيتسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين غياب لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري، بسبب تعرضه لإصابات في الوجه إثر سقوطه في منزله.
وأوضح النادي أن البلجيكي فيتسل احتاج الخضوع لعملية جراحية، وغادر المستشفى بعدها.
وسيغيب فيتسل عن مباراة الفريق المقررة أمام سلافيا براغ التشيكي يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
كذلك سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية لدورتموند في الدوري الألماني (بوندسليغا) قبل الأجازة الشتوية للمسابقة.
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