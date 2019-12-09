شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الموقف النهائي لانتقال كهربا للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فى الوسط الرياضى حالياً على ملف وجهة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى المقبلة، بعد تأكيد اللاعب أنه سيرتدى قميص نادٍ جديد خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

ما موقف كهربا حالياً؟

كهربا حالياً لاعب حر بعد فسخ عقده مع نادى أفيس البرتغالي بالتراضى، تمهيداً للانتقال لنادٍ جديد، خاصة أن اللاعب كان قد أعلن أن أفيس مجرد مرحلة قصيرة فى مسيرته الكروية ستشهد بعدها خطوة مهمة.

كيف فسخ كهربا عقده مع أفيس؟

احتوى عقد صالح على شرط جزائى قيمته 400 ألف دولار تحملها اللاعب لحين حصوله على المبلغ من النادى الذى سيلعب له خلال الفترة المقبلة، وهو البند الذى اشترطه اللاعب بعد رحيله عن الزمالك وتوقيعه لأفيس.

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ما الأندية التى تفاوض كهربا؟

دخلت عدده أندية فى مفاوضات جادة لضم كهربا، أبرزها الأهلي وبيراميدز واتحاد جدة السعودى، إلا أن الأهلى هو أقرب الأندية لضمه خاصة أنها رغبة اللاعب الأولى.

هل وقع كهربا للأهلي؟

وقع كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف فى وقت سابق، إلا أن تأخير تفعيل التوقيع جاء من جانب الإدارة الحمراء التى فضلت دراسة الأمر من جميع جوانبه قبل إتمام الصفقة خوفاً من حدوث أى أمر يُفسدها.

ما هو السر وراء تأخر الأهلي فى تفعيل التعاقد؟

تخشى إدارة الأهلي من تكرار مسلسل صالح جمعة مع كهربا، خاصة أنهم أصدقاء، إلا أن كهربا يرغب بشدة فى إتمام انتقاله للأهلى موجهاً رسالة طمأنة لإدارة الأهلى بأنه لن يقدم على افتعال أى أزمة، وسيلتزم بكل تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وعرض على إدارة النادى استحداث لائحة جزاءات خاصة به تحمل بنودا رادعة لكى تتأكد إدارة النادى الأهلي من حسن نواياه، ولإنهاء مخاوف البعض من التعاقد معه بحجة عدم التزامه، وهو ما سيؤثر على باقى مجموعة اللاعبين بالسلب.

متى يعلن الأهلي ضم كهربا؟

وفقاً لمسئولى النادي الأهلي فإن الإعلان عن صفقة محمود كهربا ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إنهاء كافة الإجراءات ليصبح الجناح الدولى أول الصفقات الحمراء.