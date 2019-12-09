فرجانى ساسى يوجه رسالة لـ"طارق حامد": صاحبى وسندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك رسالة خاصة لزميله طارق حامد لاعب وسط الأبيض والمنتخب الوطنى، من خلال صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام". وقال فرجانى ساسى لـ"طارق حامد"، "صاحبى وسندى"، فى إشارة إلى علاقة الصداقة التى تربطهما فى الملعب وخارجه حيث يعد الثنائى من أقرب اللاعبين داخل القلعة البيضاء. يذكر أن الزمالك يعتمد على الثنائى بشكل أساسى منذ الموسم الماضى لقيادة خط وسط الأبيض منذ انضمام الدولى التونسى للفريق قادما من النصر السعودى.

فرجانى ساسى يوجه رسالة خاصة لطارق حامد

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