شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: لا توجد أزمة بين جماهير المصرى وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمد إبراهيم، مدرب المصرى البورسعيدي، أن فوز فريقه فى الجولة الأولى والثانية للبطولة الكونفدرالية أمر جيد، ويقرب فريقه من التأهل للدور التالى.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لبرنامج "العبها صح" ويقدمه يحيى حمزة، نلعب للفوز دائماً فى أى مباراة نخوضها وتواجد بيراميدز معنا فى المجموعة ببطولة الكونفدرالية أمر جيد، ومواجهته المقبلة ستكون صعبة ولكننا سنلعب لحصد النقاط الثلاث.

وأكد مدرب المصرى عدم وجود أى أزمات بين جماهير النادى المصرى وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وأن المصرى يسير بخطوات ثابتة فى الكونفدرالية، ونفس الأمر لكأس مصر والدورى ونسعى جاهدين لتحقيق الأفضل دائماً مع اللاعبين فى جميع البطولات التى نشارك بها.

وكان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعد الفوز على نواذيبو الموريتانى ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 معتلى جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط، وإينوجو رينجرز فى المركز الثالث بدون نقاط، ونواذيبو فى المركز الرابع بدون نقاط أيضًا.