شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كارتيرون قبل مواجهة بيراميدز؟.. شاهد لقطات معبرة من المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك اجتماعاً مع الجهاز الفنى المعاون بالكامل، والذى يضم سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز معاونيه وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وأنطونيو مدرب الأحمال، وذلك بعد مران الفريق اليوم، للحديث عن الاستعدادات الفنية لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، وتوضيح المطلوب فى الفترة المقبلة قبل اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى الأسبوع السابع بالدورى.

ونستعرض فى التقرير التالى لقطات من مران الزمالك تكشف ملامح فكر المدرب الفرنسى للمباراة المقبلة، بعدما نجح فى تحقيق انطلاقة جيدة مع الفارس الأبيض بالفوز على الشرقية فى دور الـ32 من كأس مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على أول أغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد توليه المسؤولية الفنية خلفاً للصربى ميتشو الذى رحل عن الأبيض بعد مرحلة من النتائج السلبية.

كارتيرون يهتم بالأحمال البدنية لتنفيذ أفكاره الفنية

يولى الفرنسى كارتيرون اهتماما خاصا بمعدلات اللياقة البدنية فى الزمالك عقب توليه المسؤولية الفنية، حيث يقود بعض التدريبات بنفسه ولكن بعدما انضم أنطونيو مدرب الأحمال للجهاز أخطره المدرب الفرنسى بكل أولويات المرحلة المقبلة فى الجانب البدنى لتنفيذه من خلال تدريبات خاصة للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية فى الفريق، حيث سيساهم ذلك فى تنفيذ أفكاره الفنية.

Advertisements

طارق حامد



كارتيرون يتابع تدريبات اللياقة البدنية

تعليمات خاصة قبل لقاء كل مباراة لبعض العناصر

ونجح كارتيرون فى إعادة بريق عدد من لاعبى الأبيض، ومنهم المغربى أشرف بن شرقى صاحب ثنائية الفوز على أول أغسطس، حيث صنع له يوسف أوباما زميله بالفريق الهدف الأول بمهارة عالية، لذا يحرص المدرب الفرنسى على الحديث مع كل لاعب حول بعض الأمور الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال المباريات، وعقد جلسة اليوم مع يوسف أوباما لتجهيزه لتنفيذ بعض الأدوار فى اللقاء القادم أمام بيراميدز.



أوباما خلال جلسة كارتيرون

كارتيرون يكشف اهتمامه بـ"الحالة المعنوية"

وعقب لقاء أول أغسطس الأخير قال كارتيرون إن من ضمن النقاط التى ركز عليها عقب توليه مسؤولية تدريب الزمالك هي رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة أنه تولى المهمة والفريق كان مهزوما فى مباراتين متتاليتين، لذا يحرص المدرب الفرنسى على الحديث الودى السريع خلال سير المران لتحفيز اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية.