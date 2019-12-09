المصرى يضع برنامجا علاجيا لتجهيز إسلام أبو سليمة قبل مباراة المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجا طبيا خاصا لتجهيز إسلام أبو سليمة لاعب الفريق البورسعيدى، قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى العام. وتسببت إصابة إسلام أبو سليمة لاعب المصرى بنزلة برد شديدة فى ابتعاده عن قائمة الفريق لمباراة رينجرز النيجيري التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المصرى 2/4 . ويستعد النادى المصرى لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل على استاد السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

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