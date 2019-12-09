شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يستكمل مران الأهلي رغم إصابته فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل أحمد فتحى، ظهير أيمن النادي الأهلي، مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام، رغم معاناته من الإصابة.

وتعرض أحمد فتحى لكدمة شديدة فى الوجه، بعد احتكاكه بأحد زملائه فى كرة مشتركة، إلا أن اللاعب "الجوكر" أصر على استكمال المران بعد حصوله على علاج سريع من قبل خالد محمود طبيب الفريق.

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ويعتمد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على أحمد فتحى بشكل أساسى، سواء فى مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع، وهو المركز الذى شارك فيه الجوكر خلال مواجهة الهلال السودانى الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.