شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يفضح الننى:"انا الى دفعت حساب الأكل".. والأخير:"متعودين الكبير بيدفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حديث كوميدي بين النجم أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني الأسبق، والاعب محمد النني نجم نادى بشكتاش التركي، عبر صورة نشرها الأول بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب الصقر في الصورة التي نشرها عبر حسابه وجمعته مع النني والمصري كريم حافظ لاعب نادى قاسم باشا، والتي ظهرا فيها داخل أحد المطاعم " شكرا يا رجالة على العشاء اللي انا حسبت عليه، ومبروك يا نني الفوز وهارد لك كريم وموفقين دايما إن شاء الله وتشرفوا بلدكم".

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وسرعان ما كتب النني تعليق على الصورة التي نشرها الصقر وقال "احنا متعودين الكبير هو اللي بيدفع وانت بردة اخونا الكبير عيب احنا ندفع وانت موجود، الله يبارك فيك يا حبيبي ونورت تركيا".



تعليق النني

وخطف بشكتاش، بقيادة محمد الننى، فوزا قاتلا من مضيفه قاسم باشا، الذى يضم المدافع كريم حافظ، بنتيجة 3 – 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري التركى.