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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لوجين ياسر لاعبة السلاح: هوايتى الكتابة وبحب منة شلبى عشان شبهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخرفى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي يديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى لوجين ياسر الفرماوى لاعبة السلاح وكان معها الحوال التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
بحب الكتابة جداً.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مبعرفش أعمل غير مكرونة.
لوجين فى سيلفى
من نجمك المفضل؟
آسر ياسين.
عمرو دياب بحبه جداً.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
كان نفسى أكون باليرينا.
لوجين ياسر
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
ممكن أزعق وأتخانق لو الموضوع تعدى المعاكسة لكن لو كلامية مش برد بتجاهل اللى بيتكلم.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
منة شلبي بما إن فى ناس كتير بتقول إن فينا شبه من بعض.
لوجين
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال أكيد بحس أنه مريح أكتر بالنسبالى لكن الفورمال فى المناسبات فقط .
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