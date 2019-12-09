شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لوجين ياسر لاعبة السلاح: هوايتى الكتابة وبحب منة شلبى عشان شبهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخرفى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أوالجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب اللاتي تتحقق علي يديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى لوجين ياسر الفرماوى لاعبة السلاح وكان معها الحوال التالى:

بحب الكتابة جداً.

مبعرفش أعمل غير مكرونة.



لوجين فى سيلفى

آسر ياسين.

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عمرو دياب بحبه جداً.

كان نفسى أكون باليرينا.



لوجين ياسر

ممكن أزعق وأتخانق لو الموضوع تعدى المعاكسة لكن لو كلامية مش برد بتجاهل اللى بيتكلم.

منة شلبي بما إن فى ناس كتير بتقول إن فينا شبه من بعض.



لوجين

الكاجوال أكيد بحس أنه مريح أكتر بالنسبالى لكن الفورمال فى المناسبات فقط .