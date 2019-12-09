شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة مع ياسر إبراهيم وحديث جانبى لجيرالدو وأجاى فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك صوراً من مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة.

وأظهرت الصور جلسة خاصة بين رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى عانى خلال الفترة الأخيرة من الخروج من الحسابات الفنية للسويسرى بشكل كبير، كما ظهر أيضاً النيجيرى جونيور أجاى فى محادثة جانبية مع الأنجولى جيرالد ودا كوستا.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة وادى دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى الدورى العام، وذلك بعد فوز الفريق على الهلال السودانى بنتيجة 2/1 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.