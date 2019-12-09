شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جلستان لإنهاء أزمتين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهدوء يفرضها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويساعده فى ذلك تحقيق الفريق نتائج إيجابية سواء على المستوى المحلى أو القارى.

ويحسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال ساعات قليلة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيداً لضم عناصر جديدة للفريق الكروى الأول قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة أفريقيا.

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وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح ، اجتماعاً فى العاشرة صباح اليوم مع المدير الفنى للفريق رينيه فايلر ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم كافة الملفات الخاصة باللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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