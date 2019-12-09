شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جلستان لإنهاء أزمتين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهدوء يفرضها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويساعده فى ذلك تحقيق الفريق نتائج إيجابية سواء على المستوى المحلى أو القارى.
ويحسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال ساعات قليلة اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيداً لضم عناصر جديدة للفريق الكروى الأول قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة أفريقيا.
وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح ، اجتماعاً فى العاشرة صباح اليوم مع المدير الفنى للفريق رينيه فايلر ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم كافة الملفات الخاصة باللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
لمعرفة تفاصيل الأزمتين في الأهلي عبر سوبر كورة .. من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. جلستان لإنهاء أزمتين فى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.