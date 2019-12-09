شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الصباحى.. جلسة لكارتيرون.. وعودة عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المران الصباحى للزمالك بعقد جلسة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وجهازه المعاون مع اللاعبين بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها أمس، وطالب المدرب الفرنسى لاعبيه بغلق ملف مباراة أول أغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق، خاصة أن أمامهم مواجهة مهمة أمام بيراميدز عليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بها.

وأعرب كارتيرون عن ثقته فى لاعبى الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التى ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة المقبلة.

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فيما عاد عمر السعيد مهاجم الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعدما خضع لتدريبات خاصة فى مران أول أمس، وشارك السعيد فى المران بشكل طبيعى مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.

كما خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية فى بداية مران الفريق الصباحى تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من مدرب الأحمال تنفيذ تدريبات معينة لرفع الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة التى حصلوا عليها أمس، وحرص المدرب الفرنسى على متابعة حالة اللاعبين ومدى استعداداتهم وخوضهم لتدريبات.