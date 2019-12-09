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نوير يشترط علي النادي لقبول تجديد عقده 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "سبورت " الألمانية أن الأخطبوط الألماني مانويل نوير قريب جدا من تجديد عقده مع فريقه بايرن ميونخ والذي سوف ينتهي في يونيو ٢٠٢١ .

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وأضافت الصحيفة ؛ أن نوير ينوي تجديد عقده مع الفريق البافاري في هذا الوقت الراهن ولكن يشترط أن يكون الحارس الأساسي علي رغم من تقدمه في العمر حيث أصبح بعمر ال٣٣ .

وأشارت الصحيفة أن أنباء تجديد عقد الحارس العملاق مانويل نوير قد يكون عقبة للتعاقد مع حارس مرمي شالكة نوبل الذي لا ينوي التجديد مع فريق من أجل القدوم إلي البايرن مجانا في الصيف القادم .

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد تلقى خسارة أمس، الأحد، ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة البوندزليجا.

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