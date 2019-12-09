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شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعترف بأفضلية الفرق الأخري علي السيتي والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
يعاني فريق مانشستر سيتي هذا العام من سوء نتائج قد ضربت الفريق خلال هذا الموسم مع الفيلسوف "بيب جوارديولا" والذي أشاد بمستويات الفرق الأخري .
وتلقي مانشستر سيتي خسارة موقعة في ديربي مانشستر أمام اليونايتد ٢/١ السبت الماضي في الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .
وأعترف جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" هذا هو المستوى الذي نواجهه. أمام ليفربول والمان يونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس. إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا".
وأضاف ; الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".
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