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جوارديولا يعترف بأفضلية الفرق الأخري علي السيتي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

يعاني فريق مانشستر سيتي هذا العام من سوء نتائج قد ضربت الفريق خلال هذا الموسم مع الفيلسوف "بيب جوارديولا" والذي أشاد بمستويات الفرق الأخري .

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وتلقي مانشستر سيتي خسارة موقعة في ديربي مانشستر أمام اليونايتد ٢/١ السبت الماضي في الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

وأعترف جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" هذا هو المستوى الذي نواجهه. أمام والمان يونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس. إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا".

وأضاف ; الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".

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