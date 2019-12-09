شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يستهدف مهاجم منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 يسعي فريق تشيلسي بقيادة المدرب الأنجليزي الشاب "فرانك لامبارد" بتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم خاصة بعد رفع حظر التعاقد عن الفريق من قبل المحكمة الرياضية وأصبح النادي حر التعاقد مع أي لاعب في الأنتقالات الشتوية القادمة .

وذكرت صحيفة "الديلي ميل " البريطانية أن الفريق يستهدف التعاقد مع مهاجم منتخب ألمانيا "تيمو فيرنر" الذي يلعب في صفوف لايبزيج الألماني لحاجة الفريق في إستقطاب مهاجم ثاني بجوار تامي إبراهام . وسجل فيرنر حتى الآن 15 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال 14 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، كما أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة في 5 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يستهدف مهاجم منتخب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.