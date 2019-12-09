الامارات | مشهد صادم يكشف تغيراً كبيراً في مظهر كلوب خلال 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم يكشف تغيراً كبيراً في مظهر كلوب خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدرب ليفربول الألماني، يورغن كلوب، صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أظهر فيها تغير شكله في 10 سنوات ما بين 2009-2019، وأظهرت الصورة التغير الكبير في شكل المدرب، الذي بدأ مشواره التدريبي عام 2001 مع ماينز، واستمر مع الفريق حتى عام 2008، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند، واستمر من 2000-2015، ثم انتقل إلى ليفربول حتى الآن.

وكلوب من مواليد عام 1967، ولم يستطع اسمه كلاعب في الفرق الألمانية على قدر نجاحه الكبير في مجال التدريب، الذي توجه أخيراً بالفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ويتصدر الدوري الإنجليزي حالياً بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسية فريق ليستر سيتي، ويملك الفريق سجلاً حافلاً في بطولة الدوري، حيث أنه لم يخسر في آخر 33 مباراة له في بطولة الدوري.

وفي 2009 كان كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند، وفي 2019 مدرباً لليفربول، والفرق بين الصورتين كبير جداً.